Reggina, gli auguri del presidente: “Storia di oltre un secolo”

"Una storia che accompagna la Calabria da oltre un secolo. Una tradizione da onorare ogni giorno con passione e sportività in campo, con impegno e valori nei nostri territori. Buon compleanno Reggina 1914".

Così il presidente Felice Saladini ha voluto ricordare il compleanno della sua Reggina, che oggi compie ben 109 anni di età. Dal primo presidente Oreste Granillo, passando per Pasquale Foti che ha guidato gli amaranto per quasi 30 anni. Stagioni in cui la Reggina ha disputato 9 campionati di Serie A nel corso dei quali, oltra ad aver centrato salvezze incredibili, ha saputo lanciare calciatori e allenatori di livello nazionale ed internazionale. Tre nomi su tutti: dal Campione del Mondo 2006, Andrea Pirlo, fino all’attuale Direttore Sportivo della Reggina, Massimo Taibi e l'ex tecnico Walter Mazzarri.