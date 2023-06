Reggina, conclusa udienza al Tribunale. Le ultime

Si è svolta oggi l’udienza in Tribunale a Reggio Calabria per l’approvazione del piano di ristrutturazione del debito del club calabrese di Felice Saladini. I giudici dovranno prendere una decisione importante che deciderà le sorti della Reggina in Serie B. Il club ha presentato questo piano per i debiti accumulati negli anni e dalle diverse gestioni. Il Brescia ammesso al dibattimento contesta pubblicamente il piano di ristrutturazione del debito ed ha presentato una denuncia al Tribunale, al Commissario giudiziale e alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, oltre che ai ministri Nordio, Giorgetti e Abodi, fino a Malagò, Gravina e Balata e alla Covisoc. Il patron delle Rondinelle Massimo Cellino ha dichiarato guerra al club calabrese anche perchè senza l’approvazione del piano dal Tribunale, sarebbe fortemente a rischio l’iscrizione della Reggina al prossimo campionato e quindi il suo posto (classifica alla mano) andrebbe al club lombardo. I legali del Brescia hanno contestato anche i diritti tv e i contributi di Lega. Lungo dibattimento in aula oggi ma la decisione arriverà probabilmente lunedì. La Reggina attende e i tifosi sono in ansia.