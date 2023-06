Reggina, Covisoc esclude club dalla Serie B. Lecco supera l’esame

Il verdetto tanto atteso è arrivato e per la Reggina è amarissimo. Come riporta Strettoweb.com, il club calabrese è stato escluso dalla serie B. La domanda di iscrizione non è stata approvata dalla Covisoc. La decisione è definitiva e ufficiale. L’organo di controllo della FIGC emetterà un comunicato stampa intorno alle ore 17-17:30. A differenza di quanto ipotizzato alla vigilia, secondo le indiscrezioni che arrivano da Roma alla base della scelta non ci sarebbe soltanto la mancanza del pagamento degli ormai famosi 780 mila euro di tasse per lo stralcio del debito nei confronti dello Stato, ma anche diverse altre irregolarità rispetto ad altri documenti ed emolumenti che erano imprescindibili ed obbligatori per l’iscrizione in base alle norme federali. Si temeva il peggio alla vigilia visto che il caso dei calabresi era ben diverso dal Lecco perchè investe l’elemento dell’«equilibrio economico-finanziario». La filosofia dei controlli è quella di impedire che a campionato in corso) una società fallisca. La società non ha tenuto conto delle scadenze federali, prendendo in considerazione le prescrizioni del Tribunale Fallimentare. Che le consentono di pagare entro il 12 luglio i debiti con l’Erario e entro il 12 ottobre «gli incentivi all’esodo». Il consiglio federale, lo scorso 19 aprile, ha cambiato le norme per rafforzare la «specificità dell’ordinamento sportivo rispetto a quello statale». E quell’«entro» ha suonato come una condanna per la Reggina. Adesso il posto della Reggina se anche il Consiglio federale dovesse decretare l'esclusione verrebbe preso dal Brescia.