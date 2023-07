Reggina, cresce l’attesa per il 2 agosto. Intanto Ilari fa la prima mossa

La Reggina è come una pentola a pressione. Tutto l'ambiente amaranto è in ansia per le sorti del club storico e attende con speranza che il prossimo 2 agosto il Tar del Lazio dia ragione alla Reggina. Se dovesse andar male ci sarebbe poi come ultima spiaggia il ricorso al Consiglio di Stato con decisione attesa per il 29 agosto. Tra i tifosi c'è chi ha smarrito la speranza ma ci sono anche supporter che credono che alla fine la squadra di Pippo Inzaghi riesca ad esserci ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie B. Certo all'orizzonte le nuvole sono nere e a pesare è anche l’incertezza generale che sta diffondendosi anche al centro di Sant'Agata dove la squadra si sta allenando ma non si sa bene per quale campionato. Intanto si attendono segnali dal nuovo proprietario Manuele Ilari che avrebbe già fatto passi avanti anche per lo staff. Da quanto trapela sarà l'ex Catania, Maurizio Pellegrino il nuovo responsabile dell'area tecnica che prenderà il posto di Massimo Taibi. Naturalmente l'ingresso in società dell'imprenditore Ilari è condizionato dalla permanenza della squadra in Serie B. Si apprende da Roma, che Ilari si è già attivato per sistemare alcune cose in ambito societario e questo è un segnale che comunque deve tranquillizzare la piazza. I giocatori vivono male questa situazione così come anche il tecnico Pippo Inzaghi che avrebbe voglia di andare via ma è legato da un contratto biennale e in questo momento non sa con chi trattare la rescissione. Insomma non resta che pregare Sant'Eusebio, il santo che si venera il 2 agosto nella speranza che possa fare il miracolo e salvare la Reggina. sta sistemando le inomprensioni