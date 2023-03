Reggina, Crisetig: “Stipendi sempre puntuali. Contro il Genoa vogliamo dare gioia ai tifosi”

Il centrocampista e capitano della squadra sulla situazione del club.

Redazione ITASportPress

Intervista a TMW per il centrocampista e capitano della Reggina Lorenzo Crisetig. Diversi gli argomenti affrontati dal calciatore partendo chiaramente dal momento della squadra: "Quando perdi otto gare su dieci non c'è molto da dire se non che ci sia chiaramente qualcosa che non funziona più. Abbiamo anche fornito buone prestazioni, ma in termini di risultati non stiamo ripetendo quello che abbiamo fatto nel girone d'andata".

Nonostante le difficoltà dell'ultimo periodo la formazione di Pippo Inzaghi è comunque ancora in zona playoff: "In questi momenti l'unico obiettivo deve essere il prossimo match, il prossimo avversario da battere. Nel nostro caso il Genoa. Non dobbiamo pensare ad altro: gara dopo gara, allenamento dopo allenamento. Questo è quello che dobbiamo avere in testa".

Sull'ambiente e la coesione tra le parti: "Assolutamente sì. Per me è fuori discussione qualsiasi altra ipotesi. La squadra e la società sono unite. La piazza è una di quelle che vive di calcio in modo unico".

In riferimento alle questioni societarie legate alla ristrutturazione del debito ereditato dal patron Saladini dalla precedente proprietà. "Se questo ha influito? Zero. Queste cose non ci hanno mai minimamente toccato. Dal primo giorno che siamo qui il club ci ha dato tutto ciò di cui avevamo bisogno, facendoci sentire importanti. E gli stipendi sono sempre arrivati con grande puntualità"

Infine un passaggio sulla prossima gara contro il Genoa: "Sono una squadra costruita per vincere e ha tutto per fare una grande stagione. A noi, però, devono interessare poco gli avversari: dobbiamo solo pensare a noi, per ritrovare compattezza necessaria per tornare a regalare una gioia ai tifosi", ha spiegato Crisetig.