Reggina, Di Chiara: “Col Benevento potevamo fare meglio. Testa al Brescia”

"Penso sia abbastanza chiaro il fatto che hanno sbagliato. Non stiamo più a pensare a queste cose. Ormai è passata, anche se in quel momento ci siamo innervositi. Adesso testa al Brescia. Potevamo fare meglio a livello di gestione di gara. Dobbiamo anche dire che ci sono gli avversari. Ci stava una loro maggiore aggressività ed abbiamo giocato contro una squadra importante. Sopra di due gol, però, avremmo dovuto portare a casa i tre punti. Abbiamo già analizzato il match, un’occasione del genere andava sfruttata. Il mister mi martella sulla fase difensiva e io cerco di fare il massimo. Mi applico in ciò che mi chiede. Può capitare che in qualche partita, in base all’avversario, che si spinga di meno. Però spingere è una mia caratteristica e provo a non fare mancare questa cosa".