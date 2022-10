Reggina, Di Chiara: “Vorrei fare gol contro il Perugia, ma sarà una gara complicata”

"Se abbiamo perso, dobbiamo lavorare di più e Inzaghi ci martella su questo. Per il resto – ha sottolineato il terzino – abbiamo trovato poche cose da notare nell’analisi della partita a livello difensivo. Abbiamo lavorato bene contro individualità importanti come quelle del Parma. Il primo ingenuo sono stato io sull’occasione del primo gol. Sono andato per calciare, l’avversario è arrivato con la gamba tesa. Si è trattato di un episodio su cui si può anche recriminare, però non vogliamo attaccarci a queste cose. Sarei felicissimo di segnare al Perugia, questo senza dubbio. In primis speriamo di portare a casa i tre punti. Se dovesse venire il gol sarebbe ancora più bello. Pensiamo, però, alla partita. Troviamo una squadra in difficoltà di classifica, ma sarà sicuramente complicato perché in B non ci sono partite non complicate".