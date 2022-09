Reggina, dopo tre giorni di riposo si torna agli ordini di Inzaghi

Tre giorni liberi per ricaricare le batterie e prepararsi a tornare a faticare sui campi del centro centro sportivo Sant’Agata. Li hanno vissuti i calciatori della Reggina , a cui Filippo Inzaghi ha concesso un riposo più lungo rispetto a quello consueto settimanale. Una scelta, ovviamente, dettata dal fatto che nel fine settimana ci sarà lo stop del campionato e si tornerà in campo per il torneo cadetto soltanto all’inizio di ottobre.

Il prossimo impegno di campionato si chiama Modena e la Reggina sarà protagonista al Braglia il prossimo 1 ottobre. L’obiettivo è fare in modo che la sosta non smorzi il ritmo della squadra, benché Inzaghi abbia già detto che alla squadra sarebbe servita. Tra gli aspetti favorevoli della cosa, si profila anche la possibilità di recuperare Obi. Il nigeriano, mai utilizzato fino ad ora, è sulla via del recupero e sarà probabilmente disponibile per la prossima gara di campionato.