Reggina, è caos al Sant’Agata: Inzaghi vuole andare via e anche molti calciatori

Altro che temperature record. Il clima che sta vivendo la Reggina al Sant’Agata è torrido. Difficile la situazione societaria del sodalizio amaranto che pesa sulla testa dei calciatori che non riescono a concentrarsi e seguire il tecnico Pippo Inzaghi. Come riporta oggi la Gazzetta del Sud, c'è stato il fuggi fuggi generale con tanti dirigenti che hanno lasciato la scrivania. E' rimasto solo il d.s. Taibi che sta fronteggiando l’emergenza ma fare tutto da solo è impossibile. I giocatori sono amareggiati, compreso l’allenatore Inzaghi che si trova al centro sportivo soltanto perché ha ancora altri due anni di contratto. La situazione rischia di precipitare, se pure il Tar dovesse bocciare il ricorso del club. In ultima analisi ci sarebbe comunque la sentenza del Consiglio di Stato, ma se si dovesse arrivare a fine agosto le speranze di partecipare al campionato sarebbero davvero minime. Il rischio di finire tra i dilettanti è alto e questo determinerà il passaggio di proprietà all'imprenditore romano Manuele Ilari. Inzaghi vorrebbe andare via così come tanti calciatori. Il d.s. Taibi sta provando a gestire l’attuale momento, ma i calciatori pretendono garanzie che lui non può dare. Non sono disposti a sopportare di vivere nell’incertezza. Anche perchè sta anche cominciando a mancare anche il cibo al centro sportivo Sant'Agata e in questo caso Taibi non può fare nulla.