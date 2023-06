Reggina e Lecco oggi i verdetti: chi rischia di più

Arriveranno oggi i verdetti per Reggina e Lecco in vista della stagione 2023-24.

Le situazioni dei due club sono differenti con la Reggina che sembra essere quella a rischiare maggiormente in quanto le sue vicende riguardano "l'equilibrio economico-finanziario". La società non ha tenuto conto delle scadenze federali, prendendo in considerazione le prescrizioni del Tribunale Fallimentare che le consentono di pagare entro il 12 luglio i debiti con l’Erario e entro il 12 ottobre "gli incentivi all’esodo". Peccato che il consiglio federale abbia cambiato ad aprile le norme per rafforzare la "specificità dell’ordinamento sportivo rispetto a quello statale" e questo è il grande punto interrogativo e rischio maggiore per il club.