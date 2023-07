Reggina e Lecco, oggi i verdetti per l’iscrizione in B: cosa filtra

Giornata cruciale per il futuro di diverse società. In primi per Reggina e Lecco che attendono dal Consiglio federale programmato per le 10, di conoscere il proprio destino in merito all’ iscrizione alla prossima Serie B .

Il Lecco è stato promosso dopo la vittoria nei playoff sul Foggia il 18 giugno. L’accesso in B è stato negato perché alla mezzanotte del 20, poco più di 48 dopo la certezza della promozione, il club non ha consegnato la documentazione necessaria completa sullo stadio in cui avrebbe giocato: l’Euganeo di Padova. Alcune carte sono state consegnate oltre la scadenza fissata dalla Figc che, da regolamento, è perentoria. Nella tarda serata di ieri la Federazione ha ricevuto il parere, positivo, della Commissione infrastrutture, e questo sembra poter far trapelare dell'ottimismo per la società. Nel caso in cui il verdetto odierno non dovesse regalare la gioia sperata, il club potrà far valere le sue ragioni nei prossimi gradi di giudizio ovvero al Collegio di Garanzia il 20 e 21 luglio e al Tar 2 agosto.