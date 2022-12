Reggina, Fabbian: “Ho lavorato duro credendo in me stesso. Posso ancora migliorare”

Giovanni Fabbian , centrocampista della Reggina , è uno dei punti fermi della squadra di Filippo Inzaghi . Il giocatore, in prestito dall' Inter , ha parlato in un'intervista a Tuttosport, in cui ha parlato della sua esperienza in amaranto e dei suoi obiettivi. Queste le sue parole:

"Sono un giocatore a cui piace molto inserirsi senza palla e attaccare la porta avversaria per segnare. Liberare gli spazi e buttarsi dentro è quello che richiede anche il mister. Posso migliorare sotto molti punti di vista, nella costruzione del gioco e a livello tecnico. Sono giovane e ho tanta strada da percorrere. Sorpreso del mio rendimento? Sicuramente ha sorpreso un po’ tutti. Io ho sempre creduto in me stesso, ma c’è molta differenza tra giocare in Primavera e con i grandi, a livello fisico e di velocità di gioco. Non era scontato fare bene, ma io ho sempre lavorato duro, superando momenti difficili e cercando di farmi trovare pronto. Il progetto mi interessava parecchio, era arrivato un presidente nuovo, con ambizioni interessanti: ho detto subito di sì".