Reggina, Fabbian stupisce anche in Nazionale. Taibi: “Parleremo con l’Inter”

Continua a stupire Giovanni Fabbian . Il centrocampista di proprietà dell' Inter ma attualmente in prestito alla Reggina , dopo i tre gol messi a segno con la maglia degli amaranto in Serie B, è andato in rete anche nel 3-0 dell' Italia Under20 contro la Svizzera .

Un exploit che in casa Reggina ha già attivato i ragionamenti in chiave mercato: "Parleremo con l'Inter di Fabbian - ha dichiarato a Video Touring il ds dei calabresi Massimo Taibi - In certe occasioni i prestiti con diritto di riscatto nascondono un controriscatto che si tramuta poi in un guadagno esiguo".