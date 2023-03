Reggina, sesta sconfitta del nuovo anno: Inzaghi al capolinea?

Cocente sconfitta nel derby calabrese contro il Cosenza ed ennesimo passo falso. Undicesima sconfitta in campionato, di cui 6 sono arrivate soltanto dall'inizio di gennaio ad oggi. Un ruolino di marcia preoccupante che ha fatto scivolare la Reggina dal secondo al quinto posto in classifica. E' evidente che qualcosa si è rotto e che la squadra di 'Pippo' abbia perso diverse certezze. L'insuccesso di martedì sera è stato ancora più complicato da digerire visto che è arrivato nei minuti finali contro l'ultima in classifica.

Ma non solo. Il reparto d'attacco si è inceppato: solo nove gol nel nuovo anno, contro i 30 segnati nella prima metà di stagione. Numeri che fotografano al meglio una squadra in grandissima difficoltà. Nulla è ancora perduto: il secondo gradino della graduatoria dista ancora 5 punti, non una distanza insormontabile. Sabato al Granillo arriverà il Parma e la Reggina non può più sbagliare. Uno scontro diretto che appare delicatissimo per il prosieguo della stagione di Inzaghi, che potrebbe essere a rischio panchina, e dei suoi ragazzi: chi la spunterà?