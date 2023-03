Reggina, contro il Cagliari per proseguire il tabù: i precedenti al Granillo

Inzaghi chiama a raccolta i suoi per tentare di rialzarsi

Lo stadio 'Oreste Granillo' rappresenta un vero e proprio tabù per il Cagliari . La formazione sarda sarà infatti impegnata sabato alle ore 16.15 sul campo di una Reggina reduce da un periodo molto complicato.

La squadra di Pippo Inzaghi non è scesa in campo nello scorso week end, a causa della serie di scosse di terremoto che hanno reso il Renato Curi di Perugia inagibile. Nel prossimo turno la Reggina si troverà di fronte una diretta concorrente per la corsa ai play-off. Una partita che si preannuncia molto delicata, ma nella quale i calabresi potranno fare affidamento sul proprio stadio, spesso un vero e proprio fortino nei match contro il Cagliari.