Reggina-Frosinone, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Il match-clou della 16.ma giornata di Serie B è Reggina-Frosinone. Sarà un Granillo dipinto di amaranto, con 14mila tifosi annunciati sugli spalti. La Reggina non ha vinto alcuna delle ultime quattro sfide (2N, 2P) di Serie B contro il Frosinone, restando a secco nelle tre più recenti. Dopo avere perso le prime due trasferte contro la Reggina, il Frosinone è rimasto imbattuto nelle due più recenti (1V, 1N) in Serie B, tenendo in entrambe le occasioni la porta inviolata. Fabio Grosso non ha mai battuto Filippo Inzaghi nei quattro incroci da allenatori in Serie B: due sconfitte, alla guida rispettivamente di Bari e Venezia, e due pareggi sulle panchine di Frosinone e Brescia: questi ultimi, entrambi per 2-2, risalgono allo scorso campionato.