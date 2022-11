Reggina, Gagliolo: “Col Venezia reazione da grande squadra. Tifosi spettacolari”

"Il campo era stretto. Non sapevamo, inoltre, come avrebbero giocato con l’allenatore nuovo. Hanno meritato di essere in vantaggio, la nostra fortuna è stato restare sotto di un solo gol. Inzaghi ci ha messo davanti le problematiche trovavamo in campo. Non gli è piaciuto il nostro atteggiamento. Dovevamo tornare in campo e fare quello che avevamo fatto nelle precedenti partite. Jeremy Menez tra le linee ci ha fatto trovare un po’ di qualità in più e siamo riusciti a ribaltarla con una reazione da grande squadra. Chi è subentrato ci ha dato l’energia che serviva. Chiunque avrebbe firmato per fare sette punti in tre partite. Non dobbiamo, però, accontentarci. Nessuna partita è scontata e noi abbiamo perso con il Perugia. Il Granillo è uno stadio spettacolare, come lo era l’Arechi. Anche lì era una grandissima emozione ogni volta che si andava in campo. Ad un giovane direi di fare un’esperienza al Sud, perché è una delle cose più belle che esista. La sosta ci deve fare recuperare un po’ di energie nervose e speriamo che la ripartenza sia migliore dell’ultima volta".