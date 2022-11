Reggina-Genoa, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20:30 per la sfida di Serie B di campionato.

Reggina-Genoa si gioca oggi, lunedì 7 novembre 2022 alle ore 20:30 per la dodicesima giornata del campionato di Serie B. Monday Night ad alto tasso tecnico e di spettacolo per il torneo cadetto con due delle squadre più in vista della stagione.

Reggina-Genoa, le ultime I padroni di casa della Reggina guidati da Pippo Inzaghi si trovano ora a 19 punti in classifica e in caso di vittoria potrebbero agganciare proprio il Grifone al secondo posto a quota 22. Entrambe le squadre sono reduci da un pareggio, rispettivamente contro Cagliari e Brescia per quanto riguarda i rossoblù. Mister Blessin si affiderà a Coda per abbattere la resistenza rivale. Inzaghi, invece, al tridente Rivas, Menez e Canotto.

Probabili formazioni e dove vederla — Reggina-Genoa si giocherà questa sera, lunedì 7 novembre 2022, nel palcoscenico dello Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. Il fischio d'inizio della gara è in programma alle ore 20.30.

Il big match di Serie B di oggi sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

La partita verrà trasmessa inoltre in diretta televisiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Per seguire in tv la sfida Reggina-Genoa si potrà inoltre scaricare su smart tv anche l'app di Helbiz Live: dopo aver acquistato uno dei pacchetti offerti, si potrà successivamente selezionare la gara in programmazione.

Per chi preferisse la visione in streaming saranno sempre DAZN, Sky (Sky Go) e Helbiz Live a trasmettere il match.

Di seguito le probabili formazioni:

REGGINA (4-3-3): Ravaglia; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Majer, Hernani; Rivas, Ménez, Canotto.

GENOA (4-2-3-1): Semper; Hefti, Bani, Dragusin, Sabelli; Frendrup, A. Touré; Yalcin, Aramu, Jagiello; Coda.