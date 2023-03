Reggina, giorno riposo annullato poi tutti in ritiro

Non terminano le delusioni in casa Reggina che perde contro il Cagliari per 4-0. Si tratta della terza sconfitta consecutiva in campionato, che vede gli uomini di Filippo Inzaghi allontanarsi dall'obiettivo playoff. Il club amaranto - ora in settima posizione a tre punti dalla sesta casella - corre ai ripari organizzando una riunione. Il patron Saladini insieme al presidente Cardona, ha convocato staff tecnico, allenatore e squadra, per una strigliata. La squadra resta comunque in ritiro come riporta la nota del club: “La Reggina comunica che, in accordo con l’area tecnica, la squadra domani mattina si allenerà, cancellando così il previsto riposo. Nei giorni successivi, invece, il gruppo amaranto resterà in ritiro presso il centro sportivo Sant’Agata“.