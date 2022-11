Reggina, Gori: “Stiamo coi piedi per terra. Inzaghi ti aiuta a migliorare”

"Stiamo andando molto bene, dobbiamo continuare su questa linea. Parlo anche di quello che succede fuori dal campo, siamo un gruppo molto affiatato. A Reggio mi sono trovato molto bene, ci sono buone risorse. Poi, si può sempre migliorare e voglio farlo. Inzaghi? Il mister è sempre disponibile, gli puoi sempre chiedere e lui ti aiuta a migliorare ogni piccolezza. Chi meglio di lui può farlo? È molto preparato, ci trasmette tanta carica, è bello essere un suo giocatore. Obiettivi? In questo momento fare il meglio possibile alla Reggina. Stiamo con i piedi per terra, vediamo partita dopo partita, cercando di mantenere caldo l’ambiente. Ce la metteremo tutta per mantenere i migliori obiettivi, che non sono prefissati. Se mi dici il sogno, però, perché non sognare…".