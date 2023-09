Reggina, il messaggio di Rivas: “Eternamente grato, voi non meritate questo…”

Con la sentenza del Consiglio di Stato non ci sono più dubbi: laReggina non giocherà in Serie B e ripartirà dalla D con un nuovo organico ma soprattutto con una nuova società. Così facendo, tutti i tesserati del club amaranto sono stati ufficialmente svincolati e liberi di scegliere la loro prossima squadra. Ma prima di farlo, qualcuno come Rigoberto Rivas ha voluto ringraziare i tifosi: "Voglio solo dire grazie- ha scritto l'attaccante sui propri profili social -. Sarò eternamente grato alla Reggina, a Reggio e al popolo amaranto: siete fantastici. Cara Reggina e cari tifosi, non meritate tutto questo. Sarà difficile ma so che ancora una volta vi rialzerete, dimostrerete la vostra forza e tornerete ancora a splendere". El Niño sembra ora ad un passo dal vestire la maglia della Sampdoria, rimanendo in Serie B.