Reggina, il problema trasferta c’è: i numeri

La Reggina è reduce dalla sconfitta in campionato contro il Parma . La squadra di Pippo Inzaghi è attualmente al secondo posto in classifica, a meno un punto dalla Ternana in vetta. Gli amaranto hanno perso tre delle cinque trasferte giocate fino al momento, pur avendo avuto un rendimento complessivo quasi da primato.

Nonostante le sconfitte a Terni, a Modena e a Parma, la squadra non meritava di perdere viste le occasioni create e la mole di gioco. Gli episodi non hanno girato in maniera favorevole. E quando questo accade possono esserci altri elementi da considerare. In primis gli avversari, poi i demeriti e a volte anche le scelte degli allenatori avversari: sia Lucarelli che Tesser che Pecchia hanno messo in campo un calcio speculativo. Hanno cioè costruito una squadra votata a limitare la Reggina, non ad imporre il proprio gioco.