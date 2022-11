Reggina, investito da un’auto il dg Martino. E’ in condizioni gravi

Tutta la Reggina è in ansia per le condizioni di salute del direttore generale Gabriele Martino che è stato investito mentre attraversava la strada da una Fiat Panda guidata da un 53enne del posto. L'incidente si è verificato questo pomeriggio nei pressi della zord di Reggio Calabria, all’altezza del Viale Umberto Boccioni. Come riporta l'agenzia Ansa Martino si trova ricoverato in codice rosso al Grande Ospedale Metropolitano, a Martino sono state diagnosticate contusioni multiple e fratture facciali e nasali. Le sue condizioni sono gravi ma non è il pericolo di vita. Sul posto è intervenuta la Polizia locale. Dopo i primi rilievi e la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, è stato accertato che Martino è stato investito da un'auto Fiat Panda, il cui conducente, un 53enne reggino, si è subito fermato prestando soccorso. L'uomo è stato comunque sanzionato per comportamento non conforme agli obblighi in presenza di pedoni. Viste le lesioni subite dal pedone, all'uomo è stata subito ritirata la patente di guida.