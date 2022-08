Reggina, Inzaghi: “Bravi per 65 minuti poi abbiamo rischiato di riaprire la gara”

Grande vittoria della Reggina sul terreno della Spal. Al termine della partita giocata allo stadio "Paolo Mazza", il tecnico degli amaranto Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa della prestazione dei suoi: "Sono contento, abbiamo fatto 65 minuti ottimi, poi sul 3-0 non mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra. A momenti riaprivamo una partita che non aveva più storia. Non abbiamo fatto ancora nulla, dobbiamo crescere molto. Nel primo tempo dovevamo fare più gol, poi non possiamo rischiare di riaprire una gara già chiusa. Mi piace comunque l'atteggiamento e la voglia che hanno - riporta Tuttoreggina.com -." Sulla gara di Jeremy Menez, Inzaghi si è espresso così: "Sono contento per lui, ha dimostrato che con l'impegno quotidiano può togliersi queste soddisfazioni. Io so che calciatore è che tipo di contributo può darci." Sugli obiettivi stagionali: