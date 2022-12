Reggina, Inzaghi: “Contro l’Ascoli noi fatto gara e vittoria è meritata”

Pippo Inzaghi festeggia il primo posto in classifica dopo la vittoria della sua Reggina sul terreno dell'Ascoli. Ai microfoni di Dazn il commento del tecnico calabrese che parte da lontano: “Sono stati sei mesi fantastici e chiudere l'anno al primo posto vale tanto. Attenzione però il campionato è lungo con molte squadre che si rinforzeranno. Oggi è un giorno speciale per essere in vetta alla classifica a pari punti con il Frosinone. Si è creato una bella atmosfera a Reggio Calabria e vogliamo godercela. Contro l'Ascoli la partita l’abbiamo fatta noi e la vittoria è da grande squadra non avendo rischiato nulla. Questo successo è stato più facile di quella di Como. La vittoria è meritata e abbiamo vinto con il piglio da grande club. Non siamo dei fenomeni ma dobbiamo divertirci”.