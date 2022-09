Reggina, Inzaghi: “Dobbiamo sfatare il tabù. Genoa e Cagliari andranno in Serie A”

”La classifica non la guardiamo e anche loro, così come noi, non hanno nulla da perdere. Abbiamo da migliorare i difetti, che sono tanti, ma abbiamo la fortuna di giocare in casa e davanti al nostro pubblico. Il Cittadella gioca a memoria, da tanti anni insieme, con il vice di Venturato, quindi con lo stesso allenatore. E’ una squadra forte, è una bella prova, ma dobbiamo sfatare il tabù, visto che al Granillo non li battiamo dal 2001. All’inizio dell’anno ci davano retrocessi, poi meritatamente lì davanti. Dobbiamo essere realisti – prosegue – ci sono Genoa e Cagliari che non c’entrano nulla e che vanno in A se non si suicidano. Poi ce la possiamo giocare tutti, da lì in poi. Anche l’anno scorso la squadra è partita forte, forse non aveva mai perso a questo punto del campionato. Penso che se faticheranno tutte a giocare contro di noi sarà già una bella vittoria. Vediamo cosa succede dopo la prima sconfitta, se l’ambiente rimarrà unito”. E poi chiude sugli indisponibili: Obi dopo la sosta penso ricomincerà con noi, stiamo andando con cautela. Se l’allenamento che manca va come deve andare, siamo tutti disponibili a parte Obi“.