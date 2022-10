Reggina, Inzaghi: “Domani servirà la miglior prestazione. Forse cambierò qualcosa”

"Gagliolo sta bene, Santander purtroppo non ci sarà ancora, speriamo di recuperarlo per la prossima gara. Stava spingendo bene ma ha avuto un risentimento, quando non si gioca succede. Il Perugia ha mantenuto la squadra più o meno la stessa intelaiatura di squadra, ha preso giocatori dalla Cremonese che ha vinto il campionato scorso, bisogna fare molta attenzione, entreranno in ballo per i play off. Ci vorrà pazienza, loro in attacco hanno Di Carmine, Strizzolo, tutta gente importante ed un allenatore che ha vinto campionati. Se gli altri si chiudono vuol dire che abbiamo fatto dei passi in avanti, ci sono gli accorgimenti per ovviare a determinati schieramenti tattici. Per vincere ci vorrà la migliore Reggina. Potrebbero esserci delle novità, anche se a Parma abbiamo fatto una grandissima partita prendendo due gol da polli che in futuro non prenderemo più. Con Obi ci vuole pazienza, non voglio correre rischi inutili, si allena con intensità ma ha una autonomia che non va oltre i venti minuti, se non ho bisogno. Ci servirà certamente più avanti ed in quel momento dovrà essere pronto senza correre rischi, se la partita si mette in un certo modo potrà darci una mano. Noi proveremo ad inserirci in quel gruppo di dieci, dodici squadre, non bisogna esaltarsi nella vittoria ed abbatterci nelle sconfitte, ricordo che per noi questo è l'anno zero. Giocare davanti alla nostra gente ci aiuterà, ma se non giochiamo in un certo modo può diventare pericoloso".