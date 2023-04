Reggina, due vittorie per rialzare la testa: il riscatto parte da Inzaghi

La Reggina è rinata grazie a Filippo Inzaghi e alla sua determinazione nel non mollare mai

Redazione ITASportPress

Inzaghi è riuscito a trovare il grimaldello giusto per sistemare una Reggina in caduta libera. Non si può ancora dire se la squadra calabrese sia definitivamente guarita dalle difficoltà incontrate nei primi mesi del 2023, ma è chiaro che gli ultimi due risultati hanno dato nuova fiducia, sia all'ambiente che all'allenatore.

Dopo aver guidato per diverse settimane il campionato di Serie B, con l'arrivo del 2023 la Reggina ha subito un clamoroso tracollo. Sconfitte su sconfitte che l'hanno fatta piombare quasi a ridosso di un piazzamento per i playoff. Qualcosa di assurdo visto quanto fatto fino a pochi mesi prima. Inzaghi è stato costretto a lavorare duro, tra le pressioni di una piazza che non riusciva a credere in un tale cambio di marcia così negativo.

Il tecnico esperto in promozioni ha trovato però la soluzione più idonea, risistemando e rilanciando mentalmente una formazione che sembrava smarrita. Le due recenti vittorie consecutive (col Perugia prima e col Venezia nella giornata di ieri) hanno rilanciato le ambizioni di una Reggina che vuole consolidare un piazzamento nei playoff. Puntare alla promozione diretta è ormai impossibile. Troppi i punti persi per strada, ma l'attuale quinto posto sopra a corazzate come Cagliari, Parma, Pisa e Palermo obbliga a fare ragionamenti in ottica ottimista.

Inzaghi ha ritrovato quella retta via che sembrava ormai smarrita e ora vuole tornare a riprendersi quei punti utili a rosicchiare posizioni in avanti, con il Sudtirol, lontano quattro lunghezze, come prossimo obiettivo.