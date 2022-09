Reggina, Inzaghi: “Il nostro segreto? I giocatori che subentrano”

"Il nostro segreto sono soprattutto i ragazzi che entrano a gara in corso. Abbiamo giovani bravi che stanno facendo benissimo e sono apprezzati dai calciatori esperti. Si sta creando l'atmosfera giusta, dobbiamo proseguire così. La squadra mi è piaciuta come atteggiamento, ha avuto personalità ed è stata furba nei momenti decisivi della gara. Durante la sosta abbiamo la possibilità di lavorare dal punto di vista fisico. Sono contento di aver portato in gol tanti ragazzi, sono contento del gol di Gori, che in questa fase è un po' sacrificato, ma con un Menez così è difficile per tutti. Fabbian poteva fare gol in tutte le partite. Dico sempre loro di continuare con questo atteggiamento. Pierozzi mi ricorda il primo Di Lorenzo, deve crescere e lo sa. Per lui e Fabbian arriverà il difficile, quello di confermarsi. Avere Loiacono e Fabbian sarà importante per questi ragazzi".