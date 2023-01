Reggina, Inzaghi: “Il Südtirol ha vinto con un tiro in porta”

Il commento del tecnico della Reggina Pippo Inzaghi dopo la sconfitta di Bolzano contro il Sudtirol: "Perso una partita immeritatamente. Loro hanno giocato bassi e nel primo tempo abbiamo creato tanto ma dovevamo essere più concreti. Dobbiamo migliorare alcune cose perchè la partita l'abbiamo sempre avuta in mano noi. Non c'è stata gara, loro hanno fatto un tiro in porta e due gol. Dopo il pari almeno non dovevamo perderla visto che il nostro portiere non ha toccato palla. Secondo tempo più equilibrato anche se i nostri avversari con il 4-5-1 non sono stati mai offensivi. Non meritavamo di perderla ma onore a loro che sono riusciti a vincerla. Ci serve concretezza perchè le partite perse sono tutte uguali con il nostro portiere che non ha toccato palla. Dobbiamo diventare concreti e rabbiosi".