Reggina, Inzaghi: “La squadra ha lottato e fatto bene contro il Parma”

Il tecnico della Reggina Pippo Inzaghi ha analizzato la prestazione della squadra dopo la sconfitta contro il Parma per 1-0 in casa: "Non è questa la vera Reggina. All'andata ci andava tutto bene anche se oggi non posso rimproverare nulla perchè il risultato è immeritato. Il Parma è una squadra costruita per andare in A e usciamo dal campo soddisfatti. E' un momento così anche se fa piacere che il presidente si sia complimentato con i ragazzi. La squadra ha lottato e fatto bene anche se vogliamo tornare presto alla vittoria. Abbiamo bisogno di fare punti perchè la classifica dice questo".