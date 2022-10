Reggina, Inzaghi: “Parma ha rosa migliore della B e per noi è bel banco di prova”

Il tecnico della Reggina Pippo Inzaghi ha presentato il match di domani contro il Parma allo stadio "Tardini": "Affronteremo una squadra molto forte con un organico che ritengo insieme al Cagliari e al Genoa il migliore del campionato. Affronteremo la gara con l'atteggiamento giusto visto che il Parma gioca bene e sappiamo la difficoltà della partita. Avremo tanti tifosi al seguito e c'è tutto per una bella gara. Non abbiamo paura di nulla ben sapendo che per noi è un bel banco di prova. Sono sereno e certo che chi andrà in campo e in panchina darà il massimo al "Tardini". Cercheremo di annullare i loro punti di forza ma non abbiamo paura di niente visto che non abbiamo nulla da perdere. Non credo che ci siamo montati la testa e personalmente non guardo la classifica che ci vede al comando, però anche il Parma dovrà preoccuparsi della Reggina. Con Pecchia ho giocato assieme e ci conosciamo ma questo non conta nulla. ". Su De Rossi nuovo allenatore della Spal, Inzaghi ha detto: "Ho mandato un messaggio per congratularmi. Il gruppo della Nazionale che ha vinto era forte e questo mi fa pensare che chi allenerà, Daniele come Fabio Grosso e Fabio Cannavaro, faranno sicuramente bene".