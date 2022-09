Reggina, Inzaghi: “Ragazzi straordinari, ma ora non montiamoci la testa”

Filippo Inzaghi , tecnico della Reggina , ha commentato la roboante vittoria casalinga ottenuta contro il Palermo col risultato di 3-0. Per i calabresi si tratta della terza vittoria in campionato che vale il primo posto momentaneo, in attesa del risultato del match tra Genoa e Parma . Queste l'analisi dell'allenatore:

"L'espulsione di Cionek mi ha messo paura. La partita sul 2-0 era finita ma poi siamo rimasti in 10. I ragazzi sono straordinari, ma non dobbiamo montarci la testa. Se non ci montiamo la testa diventeremo i guastafeste della B. Con Thiago mi sono arrabbiato, non doveva entrare in quel modo: ma sono cose che capitano. Comunque complimenti a tutti i ragazzi, con questo atteggiamento possiamo divertirci. Menez? Quando sono arrivato dovevo decidere chi tenere o meno. Lui non era in forma, l'ho fatto correre 10 giorni e ora si sta prendendo le soddisfazioni. Lui con la B non c'entra nulla, voglio che continui così".