Reggina, Inzaghi: “Siamo pronti a batterci. Loro tra le migliori della B”

”A Ferrara hanno fatto un’ottima gara, ma degli altri mi preoccupo relativamente. Ci sono alcuni elementi che avevo anche io in B e in A, hanno una proprietà da serie A. Abbiamo grande rispetto per loro, ritroverò con piacere il Benevento e ritroverà un compagno con il quale abbiamo fatto tante avventure e battaglie. Questo campionato è un torneo complicato, trovare chi retrocede è davvero difficilissimo. Dobbiamo fare più punti possibili e tirarci via dai pericoli. Non c’è stata mai una B così. Per me il Benevento come il Genoa, il Cagliari e il Venezia e il Parma, è una delle più forti del torneo, tengono fuori Forte o Simy, quanto per farci capire il loro valore. Davanti al nostro pubblico abbiamo una buona occasione, ma dobbiamo ripetere le prestazioni offerte contro Genoa, Cagliari e il secondo tempo di Venezia. Il meteo c’è per entrambe, il nostro campo sarà in buonissime condizioni. La squadra ha fatto capire di poter giocare qualsiasi tipo di partite. Abbiamo una posizione classifica importante e vogliamo difenderla con i denti. Spero che, nonostante la pioggia, ci possa essere tanta gente perché la squadra con tanti tifosi ha sempre data prova di dare qualcosa di più”.