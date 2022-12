Reggina, Inzaghi: “Sognare non costa nulla. Bari avversario forte”

"Finora siamo molto contenti del percorso fatto, inizialmente insperato, grazie al lavoro di tutti a partire dalla società. Teniamo bene in mente di essere partiti molto in basso, ma qui tutti si sono impegnati. Ancora nulla è stato fatto, ma ci siamo guadagnati ogni cosa e portare due giovani in Nazionale vuol dire che c'è il giusto ambiente. Sono ragazzi che meritano di giocare, partiti come seconde scelte e che si sono guadagnati tutto sul campo. Saladini? Ho capito che persona fosse quando l'ho conosciuto. La notizia della ristrutturazione del debito dà serenità e proietta verso un futuro importante, speriamo di raccogliere altre soddisfazioni, poi si vedrà dove arriveremo. Sono molto contento del gruppo, ha sbagliato solo un tempo col Venezia in tutto il girone, ci avrei messo la firma. Sabato giochiamo una bellissima gara in un contesto importante, contro un avversario forte. Ma loro sanno che lo siamo anche noi. Tutte le gare sono complicate, faccio i complimenti al Bari ed al suo allenatore, hanno un tifo incredibile come il nostro, meritano la classifica attuale. Ho sempre detto di avere tre giocatori per i due ruoli da centrale di difesa: Gagliolo non c'è, giocherà Camporese. Poi abbiamo in panchina Loiacono e poi Dutu, al quale vorrei dare spazio, è molto bravo. Ho dubbi sull'attacco: a Como i tre del primo tempo sono stati bravissimi. Gori? Sono molto contento del suo rendimento, quando ha giocato da titolare ha fatto il suo. Dobbiamo divertici e sognare non costa nulla, abbiamo un pubblico da Serie A ma per la massima serie devi essere strutturato: quando ci arrivi devi essere pronto, ma questo non esclude le nostre ".