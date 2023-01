Reggina, Inzaghi: “Ternana proverà a fare risultato ma noi imporremo nostro gioco”

Doma la Reggina ospita la Ternana e alla vigilia il tecnico Pippo Inzaghi ha presentato il match di Serie B: “I giudizi degli addetti ai lavori sulla Reggina mi riempiono d’orgoglio. Abbiamo un’identità definita: questa è una squadra che al di là del risultato ha sempre imposto il proprio gioco. In vista dell'incontro di domani Canotto ha avuto problemi in settimana, ma è recuperato e farà parte dei convocati. Santander non è al top. Stiamo valutando in queste ore le sue condizioni, spero domani di poterlo avere a disposizione. La cosa più importante è aver archiviato mentalmente la sconfitta interna contro la Spal. La Ternana verrà a giocarsi la partita, com’è stata la Spal, c’è sempre la forza dell’avversario che ti induce a fare una determinata partita”.