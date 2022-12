Reggina, Inzaghi: “Vogliamo chiudere bene l’anno. Dobbiamo ringraziare i ragazzi”

”La partita con l’Inter è stata l’ennesima dimostrazione di cosa è questo gruppo e di cosa è riuscito a creare. Ci siamo goduti una grande partita, l’abbiamo fatta bene, e adesso dobbiamo avere la forza di chiudere un girone d’andata straordinario nel modo giusto. Società e tifosi meritano una grande partita, sarebbe il coronamento di 5 mesi fantastici. L’Ascoli l’anno scorso ha lottato per la A, ha cambiato poco, ha un ottimo allenatore e una bella tifoseria. Nessun rammarico, è super. Quando abbiamo perso non abbiamo mai meritato, commettendo qualche errore, ma fino a oggi la squadra è stata straordinaria. Ci sono sempre gli avversari poi, è normale. Siamo secondi ed è un piazzamento insperato ma meritato. Chiederlo alla società sarebbe ingiusto, io non ho parlato né con Taibi e né con la società. Dobbiamo ringraziare questi ragazzi, che ci stanno facendo vivere un sogno. Poi parleremo con qualcuno di loro per capire le volontà di chi ha giocato meno. Teniamo tutti volentieri ma nessuno controvoglia. Penso che la proprietà abbia già fatto tanto a luglio quando ci siamo ritrovati in quattro, cinque“.