Reggina, la curva Sud: “Preoccupati e per nulla contenti”

Dura presa di posizione di un gruppo importante dei tifosi organizzati della Reggina contro la nuova proprietà per l'esonero del d.s. Massimo Taibi e il ritorno di Gabriele Martino . I Diffidati Liberi Reggio Calabria della curva Sud , hanno voluto far sentire la propria voce sui social. La Reggina da qualche giorno è passata nelle mani dell'imprenditore Felice Saladini che ha poi annunciato il nuovo presidente che è il prefetto di Reggio, Marcello Cardona.

LA NOTA - Preoccupati e per nulla contenti. E' il nostro pensiero dopo le ultime notizie che da ieri girano in città. Si perché la Reggina prima di tutto è nostra. Dei

tifosi e della città di Reggio Calabria. Se ciò che stiamo sentendo e leggendo è vero dobbiamo concludere che non c'è stato un minimo di rispetto per chi ha lavorato giorno e notte per salvare la nostra amata Reggina. Se dobbiamo dirla tutta ci saremmo aspettati anche un pensiero ed un ringraziamento per una tifoseria come la nostra che è sempre stata al fianco della maglia amaranto.