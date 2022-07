Reggina, le prime parole di Inzaghi: “Felice di essere qui. Ripartire non era facile”

La conferenza stampa del nuovo allenatore dei calabresi

Redazione ITASportPress

Filippo Inzaghi è da poco approdato sulla panchina della Reggina. Il tecnico è reduce dall'esperienza col Brescia nella passata stagione e ora è pronto per la sua nuova avventura col club calabrese in Serie B. Nella giornata di oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione in cui si sono toccati vari temi tra cui le sue prime impressioni e gli obiettivi futuri. Queste le sue parole:

ARRIVO - "Ringrazio il presidente Saladini e il presidente Cardona. Sono molto molto orgoglioso di essere qui oggi. Quando ho accettato sapevo delle difficoltà, sapevo da dove saremmo dovuti partire. Però, rimboccandoci le maniche, con una proprietà del genere, un tifo del genere, con queste ambizioni, con la mia durata del contratto che per me è una cosa importante, credo che possiamo toglierci delle soddisfazioni. C'è da lavorare tanto, ma riusciremo a togliercele".

RIPARTENZA - "Non era facile per me ripartire. Qualche mazzata l'ho presa e mi ha fatto male a livello umano. Ero molto deluso, umanamente. Devo dire che ho trovato un presidente che ha fatto qualcosa di straordinario. Non potevo quindi rinunciare a un trasporto del genere e a un'umanità incredibile, oltre alla voglia di fare bene. Dobbiamo scontrarci con la realtà che è difficile: chiedo alla gente di avere pazienza. Per diventare dei vincenti ci vogliono tutte le componenti e serve tempo. L'inizio sarà difficile, ma saremo competitivi. Mi dispiace giocare due partite fuori casa: il calore della gente, che ho trovato ieri all'aeroporto, avrebbe fatto tanto. Tutti insieme, se abbiamo la pazienza giusta, potremo un giorno gioire, perché qui ci sono i presupposti giusti. Sono felice".

MENEZ - "I ragazzi li ho visti allenarsi con voglia di far bene e questo compenserà le lacune che in questo momento abbiamo. Jérémy Menez? Con me ha fatto 16 gol e non li ha più fatti... a parte gli scherzi, sono contento di averlo rivisto, però lui - come tutti gli altri - dovranno guadagnarsi la conferma qui a Reggio, facendomi vedere la voglia di stare qui. Non dipenderemo dai giocatori, ma dal gruppo".