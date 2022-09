Reggina, l’ex tecnico Stellone fiducioso: “Dopo Genoa e Cagliari sono i favoriti”

Filippo Inzaghi, spesso e volentieri, sottolinea come l’anno della Reggina sia di transizione. Un modo per dare consapevolezza di dove si è partiti ed anche forse per togliere pressione alla squadra. Tuttavia, gli amaranto hanno qualità importanti e settimana dopo settimana stanno fornendo risposte importanti, visto il primo posto in classifica nel campionato di Serie B. Senza dimenticare che, al momento, non hanno visto il campo elementi come Obi, Hernani e Santander.