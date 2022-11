Reggina, Liotti: “Felici della vittoria col Genoa, ma pensiamo già al Venezia”

"Stiamo già pensando al Venezia. Il Perugia da ultimo in classifica è venuto a vincere a Reggio e noi dobbiamo continuare nel nostro percorso. Il successo di lunedì ci dà autostima, quello sicuramente. Siamo felici di aver portato questa vittoria a casa. C’era un atmosfera pazzesca. Il pubblico ci ha incitato dall’inizio alla fine. Al triplice fischio il boato liberatorio è stato veramente bello. Inzaghi alterna tutti e ci fa stare tutti pronti. Giraudo non giocava da sette-otto partite ed ha fatto una grande partita. Quest’anno già dodici calciatori hanno fatto gol e questo sta a significare l’importanza di ogni giocatore. Serve farsi trovare sempre pronti e sono contento anche per la rete di Hernani. Nelle ultime trasferte è stato come giocare in casa, speriamo di regalare una vittoria".