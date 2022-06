Reggina, marcia indietro Saladini: Taibi resta ma con Martino

Gabriele Martino ricoprirà il ruolo di direttore generale dell’Area Tecnica del Club in sinergia con il direttore sportivo Massimo Taibi, il direttore generale dell’Area Corporate sarà Ivan Rizzuto. “Sono entusiasta del risultato che abbiamo raggiunto per tutta la città’’ - ha dichiarato il Presidente Cardona - “Assieme al patron Felice Saladini siamo riusciti a riunire una grande squadra per garantire da subito una nuova era alla Reggina 1914”.