Reggina, Menez: “Rinnovo? Ne stiamo parlando. Ora penso a divertirmi”

"Il direttore Taibi ha sempre creduto in me, poi va detto che se mi prendono in giro anche io prendo in giro. Da quando é arrivato Stellone é cambiato tutto. La posizione più centrale mi permette di rendere di più, il rapporto con l'allenatore é anche molto importante. Rinnovo? Ne stiamo un po' parlando, vedremo cosa succederà. Per ora mi sto divertendo, penso solo alla partita di giovedì, c'è tutto il tempo di pensarci. La precedente società? Meglio parlare di questa, oramai quella é il passato. L'accoglienza dei tifosi é stata bellissima, loro sentono molto la squadra, sia i risultati negativi che quelli positivi. L'atmosfera é bellissima, dobbiamo andare avanti così. La squadra che abbiamo più sofferto é il Genoa, ha ancora il tempo per risalire, dobbiamo stare attenti a qualche altra squadra, ma dobbiamo intanto fare attenzione a noi stessi, non dobbiamo mollare nulla. La Reggina non é Menez dipendente, la squadra é fatta da 30 calciatori. Io ho un passato e una carriera dietro di me, cerco di dare un consiglio ai più giovani, la squadra é forte anche senza di me".