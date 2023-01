Reggina, si muove il mercato in entrata: vicini due colpi

In entrata è pronto a firmare Brian Bayeye , terzino destro classe 2000 del Torino il cui affare si è sbloccato nelle scorse ore. Sempre per la difesa resta viva l'ipotesi Alessandro Tuia del Lecce per sostituire Giuseppe Loiacono diretto al Cesena, in Serie C.

Ma il mercato dei calabresi non è finito qui. Taibi vuole un colpo importante nel reparto offensivo, ecco perché è apertissima la caccia al centravanti. Secondo Tmw, si stanno sempre più intensificando i contatti con il Benevento per portare Francesco Forte a vestire la maglia dei calabresi. Attaccante del club campano con 3 reti all'attivo in 19 giornate in stagione, il classe '93 di Roma ha grande esperienza e tutte le caratteristiche che la Reggina sta cercando per offrire al suo tecnico un centravanti capace di fare reparto da solo e di andare in gol con regolarità.