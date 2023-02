Reggina, dieci giorni di fuoco: Inzaghi vuole invertire la rotta

E in casa Reggina difficilmente potrebbero andar peggio visti i recenti risultati: sono infatti quattro le sconfitte in cinque partite, con Inzaghi che è chiamato a tenere il timone dritto e il morale alto. Con un girone di ritorno tutto da giocare nulla è perduto e la sua squadra ha mostrato nella prima parte di stagione di avere le potenzialità per far bene.

La promozione diretta non è mai stata un obiettivo, ma arrivati a questo punto non provarci sarebbe un sacrilegio. Serve però una svolta e questa potrebbe arrivare nei prossimi dieci giorni. Gli amaranto affronteranno infatti tre partite sulla carta piuttosto abbordabili. La prima è quella contro il Cittadella in trasferta, forse la più complicata perchè è quella in cui i calabresi dovranno 'rompere il ghiaccio' e mettere le basi per ripartire. I ragazzi di Inzaghi non dovranno farsi prendere troppo dalla paura e dalla negatività del momento. Successivamente ci sarà lo scontro casalingo con il Modena, gara in cui, col sostegno del Granillo, la squadra desidera suggellare di nuovo l'amore con la propria tifoseria. A chiudere il trittico, il prossimo 28 febbraio, il derby calabrese in casa del Cosenza, oggi ultimo in classifica e tra dieci giorni banco di prova importantissimo e da non fallire per Inzaghi e i suoi.