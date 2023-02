Reggina, niente tifosi a Palermo anche per il Catania

Le motivazioni dell'Osservatorio che hanno costretto i tifosi a rimanere a casa

L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, dopo una serie di approfondite valutazioni, ha chiesto al Prefetto di Palermo di vietare la vendita dei biglietti di Palermo-Reggina ai residenti della provincia di Reggio Calabria. Decisione confermata come riporta il comunicato stampa del club calabrese: A seguito di quanto stabilito in data odierna dal Prefetto di Palermo, si rende noto che in occasione di Palermo-Reggina, in programma domenica 5 febbraio allo stadio Renzo Barbera, è stata vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella Provincia di Reggio Calabria.

Divieto della trasferta per i tifosi della formazione di Filippo Inzaghi in vista del big match in programma per domenica al Barbera. La squadra amaranto giocherà senza il proprio pubblico che fin qui è stato sempre presente in modo massiccio in tutte le trasferte, persino le più insidiose geograficamente come Bolzano, lontana oltre 1.200 chilometri da Reggio Calabria.

Catania - Nella determinazione dell’Osservatorio si legge che Palermo-Reggina è un evento “connotato da elevati profili di rischio in considerazione dell’accesa rivalità sussistente tra le due tifoserie delle due città, sfociata anche nella gara di andata del 3 settembre 2022 in episodi di violenza”. Secondo l’Osservatorio vi era anche un ulteriore elemento di criticità che ha fatto propendere per la decisione di vietare la trasferta ai tifosi reggini. Riguarda il Catania: “Riconducibile alla possibile concomitanza, presso gli imbarcaderi di Messina e Villa San Giovanni, del transito dei tifosi reggini verso Palermo e di quelli del Catania, diretti a Castrovillari per assistere all’incontro di serie D Castrovillari-Catania“ ha scritto l'Osservatorio sulle manifestazione sportive.