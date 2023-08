Reggina, parla Gravina: “Piazza importante, potrà ripartire dalla D”

Il presidente della Federcalcio ha aperto alla possibilità di ripartire dalla lega dilettanti. Così il club amaranto non scomparirebbe

Sono ore difficili per la Reggina e il futuro è tutto ancora da scoprire. Con l'esclusione dalla Serie B da parte del Tar del Lazio nei giorni scorsi, con tanto di ricorso respinto, l'unica ancora a cui aggrapparsi è il Consiglio di Stato che darà un giudizio finale il prossimo 29 agosto. Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha fatto un primo esame della situazione. A suo parere, c'è la possibilità di salvare il club magari facendolo ripartire dalla Serie D in caso di ricorso bocciato.

"Il club potrà ricorrere all’articolo 52 comma 10, che valuteremo insieme con la Lega Dilettanti. Reggio Calabria è una piazza importante, ma è necessario per noi tener anche conto dell’equilibrio dei nostri campionati. La FIGC, però, è sempre stata molto sensibile a non mortificare piazze importanti e lo sarà anche in quest'occasione". Le parole del presidente della Federcalcio al termine del Consiglio federale.