Reggina, Pecchia non risparmia i complimenti: “Squadra forte ed esperta”

La Reggina di Filippo Inzaghi è pronta a tornare in campo domani in un match molto delicato. La partita casalinga contro il Parma sarà infatti un crocevia fondamentale per capire le ambizioni di una squadra che nel girone di andata ha stupito tutti, ma che dall'inizio del 2023 ha perso la sua identità. L'allenatore degli emiliani Fabio Pecchia ha parlato in conferenza stampa proprio dei prossimi avversari, rivelando tutte le insidie che nasconde la formazione di Pippo Inzaghi.