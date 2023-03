Reggina-Parma, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo oggi per la 28^ giornata di Serie B.

Reggina-Parma si giocherà questa sera, sabato 4 marzo 2023 alle ore 16:15 per la 28^ giornata del campionato di Serie B. Sfida molto importante per le due squadre che cercano conferme per stare nelle posizioni alte della classifica a caccia del playoff.

42 punti all'attivo per la Reggina di Pippo Inzaghi, 37 per il Parma di Fabio Pecchia . Padroni di casa che sono stati rimontati e beffati allo scadere dal Cosenza nel derby calabrese. I crociati che, dal canto loro, una settimana fa avevano espugnato lo Stirpe, e che ora sono reduci dalla sconfitta casalinga di martedì col Pisa.

La gara, valida come anticipo della 28^ giornata di Serie B, sarà trasmessa in diretta in tv e streaming in diverse modalità. Gli abbonati a Sky potranno seguire la partita su Sky Sport Calcio e Sky Sport. Inoltre, gli utenti Sky potranno seguire la partita anche sull'app SkyGO.