Reggina, presidente Cardona: “Ecco i nostri obiettivi e cosa porterò”

Le parole del presidente tra obiettivi e ambizioni.

Redazione ITASportPress

Intervista al nuovo presidente della Reggina Marcello Cardona da parte de La Gazzetta dello Sport. Il neo numero uno, scelto dal patron Felice Saladini, porterà nuovo attaccamento e ambizione. La scelta è ricaduta su di lui per il grande rapporto con la città, viste anche le origini, ma soprattutto la grande competenza visti i suoi trascorsi da prefetto, questore e arbitro di A e B.

Reggina, le parole di Cardona

Cardona ha parlato subito della sua emozione di essere il presidente della Reggina: "Cosa provo? Un sentimento di orgoglio perché Reggio Calabria per me rappresenta le mie radici. Io e molti della mia generazione abbiamo lasciato questa terra per studiare e potersi ritrovare qui per dare un contributo al club è motivo di enorme soddisfazione. Perché chi è figlio di questa terra e contribuisce al suo miglioramento, indipendentemente dal ceto e dal lavoro, ragiona con un’identità di gruppo. Ringrazio la mia famiglia, gli scout che ho frequentato, il Liceo Classico “Campanella” e gli amici se sono così".

Sul progetto, l'obiettivo e le ambizioni: "Cosa cercherò di portare? La mia carriera ha accresciuto in me il concetto di trasparenza che ho sempre avuto. Quindi trasparenza nel rispetto delle regole e perché penso che sia un modus operandi che porti lontano. E questi valori li ho riscontrati in Saladini e nella sua famiglia". E sulla società: "Con una Governance di qualità con dirigenti che dovranno consolidare, in ogni settore, il club".

A livello sportivo poi con riferimento a Taibi come d.s e Stellone come allenatore… "Il d.g. dell’area tecnica Martino è deputato, con Taibi, alle scelte e prossimamente saranno ufficializzate. Siamo un po’ in ritardo sulla tabella di marcia, ma abbiamo avuto moltissimi impegni amministrativi per poter salvare il club. Nella prossima stagione arriveremo in tempo".

Sulle ambizioni della Reggina: "Dove vogliamo portare il club?In un territorio solido, irrobustendo il club dandogli serenità e costruendo una Governance che lavori con lungimiranza. L’obiettivo è anche dare serenità a tutti i tifosi reggini che ci seguono con affetto da ogni dove". E ancora: "La Reggina dovrà esprimere buon calcio e far divertire i tifosi. Lo dovrà fare anche con il settore giovanile. Partiamo da qua…".